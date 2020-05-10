Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere verilen aradan faydalanan takımlar, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek istiyor. Bu kapsamda Göztepe'de de birçok isim gündeme gelmiş ve İzmir ekibinin, sezon sonunda kadrosunda büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'tan flaş bir ismi transfer gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:50 ABONE OL