10 Mayıs 2020, Pazar

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Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere verilen aradan faydalanan takımlar, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek istiyor. Bu kapsamda Göztepe'de de birçok isim gündeme gelmiş ve İzmir ekibinin, sezon sonunda kadrosunda büyük bir revizyona gitmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'tan flaş bir ismi transfer gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:50
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Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

Süper Lig'de önümüzdeki sezon hücum hattında problem yaşamak istemeyen Göztepe, arayışlarını bu bölge için yoğunlaştırdı.

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Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

Hemen hemen her mevkiye transfer gerçekleştirecek olan yönetim, son olarak gündemine Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin'i aldı.

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Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

Bu sezon Belçika ekibi Zulte Waregem'de kiralık oyarak forma giyen 25 yaşındaki genç golcü ile ilgili teknik direktör İlhan Palut'un ısrarcı olduğu bildirildi.

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Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

LARIN YEŞİL IŞIK YAKTI
Yeni Asır'ın haberine göre, Belçika'da iyi bir sezon geçiren ve Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Larin'in kiralık olarak kadroya katılması gündeme geldi.

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Göztepe Beşiktaşlı isme kancayı taktı! Transfer...

Sarı-kırmızılılar, Zulte Waregem'de sezonun tamamlamaya hazırlanan golcüyle bağlantıya geçerek nabız yokladı.

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