11 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler, transfer için listelerini şekillendirmeye başladı. Özellikle 'Dört Büyükler' Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor corona virüsünün etkilerini azaltmak için bonservisi elinde olacak isimlere yönelmiş durumdalar... Bu kapsamda Göztepe'nin yıldız isimleri kıskaç altına girdi. İşte o isimler detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:30
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Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

Süper Lig'de dev transfer savaşı başladı... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına start verdi.

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Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

BEŞİKTAŞ'TA KRİZ VAR AMA...
Pandemi süresince gerek yayıncı kuruluştan gelen gelirler, gerekse reklam gelirlerinden mahrum kalan Beşiktaş'ta öncelik bedelsiz yıldızlar.

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Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, 2. Başkan Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun planlamalarını yaparken sezon sonu sözleşmesi biten oyuncularla sıkı temaslar kurulması gerektiğine dair fikir birliğine vardı.

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Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

Öte yandan şu anda yüksek miktarda maaş kazanan yıldızlarla yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlılar, bu isimler yerine kısa vadede takıma katkı sağlayacak futbolculara yoğunlaşacak.

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Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

FENERBAHÇE MUTLAK ŞAMPİYONLUK İÇİN

Fenerbahçe'de 1. öncelik teknik direktör konusu. Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç ve kurmayları, öncelikle teknik direktör sorununu ortadan kaldırmak istiyor.

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