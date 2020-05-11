Dört büyükler Göztepe'yi kıskaca aldı! Transfer savaşı...

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüpler, transfer için listelerini şekillendirmeye başladı. Özellikle 'Dört Büyükler' Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor corona virüsünün etkilerini azaltmak için bonservisi elinde olacak isimlere yönelmiş durumdalar... Bu kapsamda Göztepe'nin yıldız isimleri kıskaç altına girdi. İşte o isimler detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:30 ABONE OL