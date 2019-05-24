Aziz Behich Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Başakşehir, bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya vardı.
Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Sezon başında Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan Behich, Hollanda ekibinde yalnızca 6 maçta süre bulabilmiş ve skor katkısı üretememişti.
PSV'de teknik direktör Mark Van Bommel tarafından kadroda düşünülmeyen Aziz'in ayrılması konusunda kolaylık sağlanacağı bildirilmişti. Avustralyalı sol bekin adı Beşiktaş ile de anılıyordu.
Tecrübeli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyuran İstanbul temsilcisi, paylaştığı videoda kanguru, timsah, tilki ve baykuş emojilerine verdi. İşte o video:
🦘➡🐊➡🦊➡🦉 pic.twitter.com/HJbYM3kdUy— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 24 Mayıs 2019
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