24 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Aziz Behich Medipol Başakşehir'de

Başakşehir'den sol bek takviyesi! Resmen açıklandı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

Medipol , Hollanda'nın takımında forma giyen Avustralyalı sol bek ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , bir dönem ülkemizde forması da giyen Avustralyalı sol bek ile anlaşmaya vardı.

'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Sezon başında Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan Behich, Hollanda ekibinde yalnızca 6 maçta süre bulabilmiş ve skor katkısı üretememişti.

PSV'de teknik direktör Mark Van Bommel tarafından kadroda düşünülmeyen Aziz'in ayrılması konusunda kolaylık sağlanacağı bildirilmişti. Avustralyalı sol bekin adı ile de anılıyordu.

Tecrübeli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyuran temsilcisi, paylaştığı videoda kanguru, timsah, tilki ve baykuş emojilerine verdi. İşte o video:

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