11 Temmuz 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla başlayan değişim rüzgarı devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı'nın çalışmaları büyük beğeni topluyor. Yapılan antrenmanları kamerayla kayıt ettiren Avcı'nın sisteminin Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın idmanları drone'lar ile takip etmesinden farklı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 10:55
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