Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

"GENÇLİK AŞISINDA ÖNDEYİZ"

Takımın gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette "Türkiye'de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum" dedi.