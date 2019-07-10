10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer suskunluğu sürüyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerlerinin dolması beklenirken, Abdullah Avcı'dan sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli teknik adam tam 10 ismi kadroya dahil etti işte o isimler...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 10:03
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

Dış transferde henüz atağa kalkmayan Beşiktaş, kamp döneminde gençlere şans tanıyacak.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

Bu bağlamda teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemde sezona gençlerle başlayan Samet Aybaba gibi kamp kadrosuna altyapıdan yetişen 10 ismi dahil etti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

Bir yandan A takımın kadrosunu netleştirmeye çalışan Avcı diğer yandan gençlerden performansını beğendiği isimleri A takıma monte edecek. U21 Ligi de olmadığı için kampta göze giremeyen gençlerin kiralanması veya bir pilot takıma verilmesi gündeme gelecek.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

"GENÇLİK AŞISINDA ÖNDEYİZ"

Takımın gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette "Türkiye'de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum" dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden

EN TECRÜBELİSİ ERSİN DESTANOĞLU

Avcı'nın kampa aldığı isimlerden en tecrübelisi Ersin Destanoğlu...

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