10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer suskunluğu sürüyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerlerinin dolması beklenirken, Abdullah Avcı'dan sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli teknik adam tam 10 ismi kadroya dahil etti işte o isimler...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 10:03
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