11 Temmuz 2019, Perşembe

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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Burak Yılmaz'a alternatif arayan siyah-beyazlı yönetim, aradığı forveti Belçika'da buldu.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş gündemine Yohan Boli transferini aldı.

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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı

Siyah-beyazlıların, St.Truiden'in Fildişili forveti Yohan Boli'yi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladığı öğrenildi.

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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş'ın, Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık ve ameliyat olması nedeniyle genç forvet için Truiden'e resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı

Belçika Ligi ekiplerinden St.Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki Yohan Boli santrfor mevkiinde oynuyor.

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