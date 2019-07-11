11 Temmuz 2019, Perşembe
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Beşiktaş Burak Yılmaz'ın alternatifini buldu! Resmi teklif yapıldı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Burak Yılmaz'a alternatif arayan siyah-beyazlı yönetim, aradığı forveti Belçika'da buldu.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 07:51
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