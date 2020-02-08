08 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...

Sezon başında Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan BB Erzurumspor maçının ardından görevine son verilen Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oluyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 15:46
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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğuna uzun yıllar Medipol Başakşehir'de görev yapan Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta işler yolunda gitmedi.

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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlılar, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a elenmişti.

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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...

Ligde de istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışında uzak kalan Kara Kartal, Erzurum ekibi karşısında iki maçta alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası Avcı ile yollarını ayırmıştı.

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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...

Avcı'dan doğan boşluğu Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın ile dolduran yönetim, 47 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası tecrübeli teknik adamın yeni takımı merak edilirken, Azerbaycan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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