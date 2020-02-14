14 Şubat 2020, Cuma

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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ile 2 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Başakşehir engelini kayıpsız geçerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta lider Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler ise Beşiktaş'ı mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. İşte Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 06:29
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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7'nci sırada. Kara Kartal zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak seriyi üç maça çıkartmayı hedefliyor.

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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Dorukhan'ın da sakatlığı halen devam ediyor.

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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.

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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Kara Kartal'da zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

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