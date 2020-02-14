14 Şubat 2020, Cuma
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Sergen Yalçın'dan flaş Boateng kararı! İşte Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i
Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın ile 2 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Başakşehir engelini kayıpsız geçerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta lider Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler ise Beşiktaş'ı mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. İşte Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 14.02.2020 01:32 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 06:29
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