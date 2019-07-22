22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı o ismi kadroda görmek istemiyor
Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kara Kartal'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir karar geldi. Avcı, tecrübeli futbolcuyu kadroda görmek istemdiğini yönetime iletti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.07.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 16:06
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