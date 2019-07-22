22 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan şaşırtan transfer açıklaması

Fikret Orman'dan şaşırtan transfer açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Başkanı , stoper transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Avcı'nın Şilili stoper 'yu çok beğendiğini ifade eden Orman, çok iyi stoperleri olduğunu ve stoper transferi yapmayabileceklerini ifade etti.

'ın açıklamaları şöyle;

"Genç oyuncular müthişti. Güzel bir kamp dönemi geçti. Hocamız reklam filminde de gülümsüyor. Potansiyeli yüksek genç oyuncularımız var. Gaza gelmeden sakin ve doğru işler yapmalıyız."

"İLLA STOPER ALACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

"Hoca ile de devamlı görüşüyoruz. Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız. 'ın çok iyi 3 stoperi var. Bu sene herkesten daha fazla Roco'yu seyredeceğiz gibi. Hoca 'dan çok memnun. Bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. İlla stoper alacağız diye bir şey yok."

"EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ ABDULLAH AVCI"

"Taraftarı mutlu etmek üzerine biz de yaptık. 3. şampiyonluğu alacağımız sene bütçemiz nerelere geldi ve ligi 4. bitirdik. Bu sene bizim en büyük transferimiz . İlk şampiyonlukta stadımız yoktu. Bu sene en büyük transferimiz Abdullah Avcı ve arkadaşlarıdır. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Güzel bir kamp dönemi oluyor. Hocamız zaten çok pozitif. Reklam filminde görüyorsunuz gülüyor. Genç oyuncular müthiş. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onları bugüne getiren hocalara ve yöneticilere teşekkür ederiz."

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