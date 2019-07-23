Beşiktaş'a demir tangocu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak Tyler Boyd'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler tamamen stoper transferine çevrildi. Savunma bölgesindeki listesi bir hayli kalabalık olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





