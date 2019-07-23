23 Temmuz 2019, Salı

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Beşiktaş'a demir tangocu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk olarak Tyler Boyd'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler tamamen stoper transferine çevrildi. Savunma bölgesindeki listesi bir hayli kalabalık olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte beklenmedik transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 11:28
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Beşiktaş'a demir tangocu!

Hugo, Kolodziecjzak, Juan Jesus derken stoper mevki için sürpriz bir isim daha Beşiktaş'ın gündemine geldi...

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Beşiktaş'a demir tangocu!

Bu oyuncu da İspanyol ekibi Celta Vigo'nun tecrübeli defansı Facundo Roncaglia oldu.

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Beşiktaş'a demir tangocu!

Gelen haberlere göre 32 yaşındaki savunmacının menajeri Claudio Curti, siyah-beyazlı yönetime oyuncusunun uygun şartlar altında Beşiktaş forması giyebileceği bilgisini iletti.

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Beşiktaş'a demir tangocu!

Celta Vigo'nun gözden çıkardığı Arjantinlinin bonservisle ya da kiralık olarak gelebileceğini iletti.

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Beşiktaş'a demir tangocu!

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Beşiktaş yönetiminin ise Curti'ye olası bir transferin şartlarını araştırması için fiyat getirmesini istediği ifade edildi.

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