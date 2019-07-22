22 Temmuz 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Kartal için yeni bir iddia geldi. Yönetimin, Romalı stoper Jesus için kiralama teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği ileri sürüldü

Giriş Tarihi: 22.07.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12
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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Vitor Hugo'yu kaçıran Beşiktaş'ın bir başka Brezilyalı stoperin daha peşine düştüğü iddia edildi.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

O isimse Roma'da geçen sezonu genelde yedek kulübesinde geçiren Juan Jesus...

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper için Roma ile ilk görüşmeleri yaptığı ve bir yıllığına kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Kara Kartal'ın kiralama bedeli olarak ne kadarlık bir ücret önerdiği ise bilinmiyor.

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Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Sol ayaklı stoperin piyasa değeri 9 milyon euro civarında. Bu arada Fransız stoper Kolodziejczak konusunda da Meksika kulübü Tigres'e kiralama teklifini veren Beşiktaşlı idareciler beklemeye geçti.

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