Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus

Kartal için yeni bir iddia geldi. Yönetimin, Romalı stoper Jesus için kiralama teklifi yaptığı ve pazarlıkların devam ettiği ileri sürüldü

Giriş Tarihi: 22.07.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 07:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





