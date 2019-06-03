03 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren kulüpler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek istiyor. Özellikle 4 büyük kulüp transferde hareketli günler yaşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ismi birçok oyuncu anılıyor. Son olarak Fransa'da top koşturdan yıldız isim Hatem Ben Arfa'nın ismi Süper Lig için anılmaya başlandı...

Giriş Tarihi: 03.06.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
  • 1
  • 11
Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Fransız basınından flaş bir ortaya atıldı.

  • 2
  • 11
Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası

Foot 01 sitesinin haberine göre Beşiktaş, Rennes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Hatem Ben Arfa ile görüşmelere başladı.

  • 3
  • 11
Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası

Siyah- beyazlıların, Fransız ekibindeki sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu ile masaya oturup şartlarını konuştuğu ifade edildi.

  • 4
  • 11
Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası

Haberde "Oyuncunun bonservis bedelinin olmaması Beşiktaş için onu cazip kılıyor" denildi.

  • 5
  • 11
Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası

İSPANYOLLAR DA İSTİYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın bu transfer girişiminde yalnız olmadığı belirtilirken İspanyol kulüplerinin de Ben Arfa için beklemede olduğu ifade edidi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör