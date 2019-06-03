03 Haziran 2019, Pazartesi
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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, bir dönem Galatasaray'ında gündeminde olan Ömer Toprak için girişimlerine başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği 29 yaşındaki stoper için yapılacak teklifin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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