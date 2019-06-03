Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Avcı bu transferi çok istiyor



A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Ömer Toprak'a milli maçlarda şans tanıyan Abdullah Avcı'nın Ömer'in Vida ile uyumlu bir ikili oluşturacağını düşündüğü öğrenildi. Avcı'nın bu transferi çok istediği öne sürüldü.



