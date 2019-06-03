03 Haziran 2019, Pazartesi

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, bir dönem Galatasaray'ında gündeminde olan Ömer Toprak için girişimlerine başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği 29 yaşındaki stoper için yapılacak teklifin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2019 01:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2019 07:59
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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Beşiktaş'tan Ömer Toprak operasyonu... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yeni hoca Abdullah Avcı ile yaptığı ilk görüşmede Ömer Toprak'ın adının ön plana çıktığı öğrenildi.

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Mirin'in performansından memnun olmayan yönetimin bir dönem Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'inde kadrosunda görmek istediği Ömer Toprak için start verdiği belirlendi.

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Başkan Orman yürütecek

Alman kulübünde geçen sezon sadece 14 karşılaşmada forma giyen Ömer Toprak'ın kiralanması için bu hafta ilk ciddi adımın atılması bekleniyor. Bu transferi Başkan Orman'ın bizzat yürüteceği ortaya çıktı.

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Avcı bu transferi çok istiyor

A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Ömer Toprak'a milli maçlarda şans tanıyan Abdullah Avcı'nın Ömer'in Vida ile uyumlu bir ikili oluşturacağını düşündüğü öğrenildi. Avcı'nın bu transferi çok istediği öne sürüldü.

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Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e transfer çalımı

Dortmund'la görüşülecek

Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Ömer Toprak'ın Avcı faktörü nedeniyle teklifi kabul edeceği iddia ediliyor.

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