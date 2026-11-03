Stuttgart galibiyeti sonrası Barış Alper Yılmaz: Geçen sezonun üzerine koymak istiyoruz

Stuttgart galibiyetinin ardından konuşan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın hedefinin geçen sezonki başarının üzerine çıkmak olduğunu söyledi. Milli futbolcu, üst üste ikinci galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Barış Alper, takım olarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

"GEÇEN SEZONUN ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ"

Barış Alper Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle mutluyuz. 2'de 2 devam ederken çok güzel bir sonuç aldık. Başkanımızla, hocamızla, teknik heyetimizle çok iyi mücadele ediyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün kazandık, mutluyuz. Geçtiğimiz sezon çok iyi bir tecrübe kazandık. Bu sene, geçtiğimiz senenin de üstüne koymak istiyoruz."