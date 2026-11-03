Galatasaray'dan Stuttgart galibiyetiyle dev gelir! İşte Devler Ligi'nde kasaya giren toplam para

Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurmaya devam etti. Devler Ligi'nde ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 2,1 milyon euro daha kazanırken ilk 8 hedefiyle 11 milyon euroluk ek gelirin de peşine düştü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki yolculuğunda önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde bu sezon ikinci kez kazanırken UEFA'dan elde ettiği geliri de artırdı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i üst üste dördüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro kazandı.

GALİBİYETLERİN KASAYA KATKISI 4,2 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini Stuttgart karşısında alan Galatasaray, UEFA'nın galibiyet primi kapsamında 2,1 milyon euro daha kazandı.

Daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte sarı-kırmızılıların iki maçtan kazandığı toplam galibiyet primi 4,2 milyon euroya ulaştı.

İLK 24 VE İLK 8 İÇİN EKSTRA GELİR

Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde 1 milyon euro daha kazanacak.

Temsilcimiz, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek.