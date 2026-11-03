Uğurcan Çakır'dan maç sonu Okan Buruk'a övgü: Bizi çok iyi hazırladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Çakır, "Bugün gerçekten ilk yarı çok iyi oynadık. 2-0'a getirdik Aleksei'nin 2 muhteşem golüyle. Okan Hocamızın verdiği taktiklerini uygulamaya çalıştık. Benim uzun toplarımla arkada bire bir kalan oyuncularımızı koşturmak istedik. Okan Hocamız bizi çok iyi hazırladı bu maça. Tüm takımın eline ayağına sağlık. Bireysel performanstan ziyade takımın galip gelmesi önemli. Geçen sene topladığımız puanın üstüne çıkarak daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz." dedi.