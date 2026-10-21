UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar kritik maçtan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Lille ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Lille'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Lille - Galatasaray maçınıı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Batrakov, Osimhen

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GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lille-Galatasaray karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa'da Lille'in konuğu oldu. Pierre-Mauroy Stadı'ndaki mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başladı.

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LILLE VE GALATASARAY AVRUPA'DA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA!

Lille ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla mücadele etti. Lille karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaştığı farklı takım sayısı 115'e çıktı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 19. sezonunu geçiren Galatasaray, Fransa temsilcileriyle daha önce 22 Avrupa kupası maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.

GALATASARAY'IN FRANSA DEPLASMANLARINDAKİ İSTATİSTİĞİ

Fransız takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, 8 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, 24 golü kalesinde gördü.

Galatasaray, Fransa takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes karşısında aldı. Nantes'ı 1-0 mağlup eden temsilcimiz, bu maçın ardından Fransa ekiplerine konuk olduğu 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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