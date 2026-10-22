Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı yorumu: Berke bu takımda nasıl oynuyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Lille deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönerek turnuvadaki ilk puanlarını aldı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirdi.
AHMET ÇAKAR-MAÇIN YILDIZI BARIŞ'TI
Galatasaray, dün geceki galibiyetle tekrar Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Özellikle ikinci yarıda Lille'i sahadan sildiler. Bu Lille takımı nasıl Fransa liginde tepelerde, onu da anlayamadık ama G.Saray maça adeta golle başladı.
Sahanın yıldızı Barış Alper soldan müthiş bir vücut çalımı atıp trivela ortasını yaptı, top gitti geldi, Yunus tamamladı ve Fransa'da G.Saray, ilk dakikada öne geçti. Derken hemen akabinde tuhaf bir gol yediler. Yine arkaya kaçan bir Lille oyuncusu ve gelen bir gol.