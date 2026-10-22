Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Galatasaray'da devre arasındaki kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşme durumu, sarı-kırmızılıların transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...