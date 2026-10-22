YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulübü Brighton arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve süreç çıkmaza girdi.
Kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan genç futbolcunun bu belirsiz durumu, Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekti.
Brighton kulübü mevcut sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonuna sahip bulunurken, kulübün bu hakkını henüz kullanmadığı aktarıldı.
Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimali de doğrudan Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.
F.BAHÇE İLE DE ANILMIŞTI
Yasin Ayari'nin adı Galatasaray ile ilk olarak Eylül ayında da gündeme gelmişti; o dönemde İngiliz basınında yer alan haberlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla ilgilendiği ancak Brighton'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilmişti.
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