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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Galatasaray'da devre arasındaki kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken gündemdeki isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşme durumu, sarı-kırmızılıların transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Galatasaray'da yaklaşan ara transfer döneminde orta sahaya yapılması planlanan takviyeye yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Sarı-kırmızılılar, son olarak gündemine Brighton'ın İsveçli futbolcusu Yasin Ayari'yi aldı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Yetenekli oyuncu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZDA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulübü Brighton arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamadı ve süreç çıkmaza girdi.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan genç futbolcunun bu belirsiz durumu, Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekti.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

TEAMtalk'ın haberine göre Galatasaray, yaz transfer döneminden bu yana ilgisini sürdürdüğü Yasin Ayari'nin sözleşme durumunu çok yakından takip ediyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Brighton kulübü mevcut sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonuna sahip bulunurken, kulübün bu hakkını henüz kullanmadığı aktarıldı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme ihtimali de doğrudan Brighton'ın sözleşme görüşmelerinde atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

BRUNO FERNANDES'E ALTERNATİF

Sarı-kırmızılıların ayrıca Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in durumunu da takip ettiği, Portekizli yıldızın kıyasla çok daha düşük maliyetli bir seçenek olarak Yasin Ayari'yi de alternatifleri arasında bulundurduğu iddia edildi.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

F.BAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Yasin Ayari'nin adı Galatasaray ile ilk olarak Eylül ayında da gündeme gelmişti; o dönemde İngiliz basınında yer alan haberlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuyla ilgilendiği ancak Brighton'ın oyuncuyu bırakmak istemediği belirtilmişti.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Kulübü ile sözleşme durumu...

İşte o haber...

#Yasin Ayari #Manchester United #Galatasaray
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