CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İşte Lille-Galatasaray maçının golleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille deplasmanına konuk oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 6 gol birden çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İşte Lille-Galatasaray maçının golleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz maçın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçti. Lille ise Galatasaray'ın golünden 5 dakika sonra Soriba Diaoune'nun attığı golle maça dengeyi getirdi.

Müsabakanın 39. dakikasında Lille, Soriba Diaoune ile 2-1 öne geçse de Cimbom bu gole 44. dakikada Aleksey Batrakov ile yanıt verdi.

Galatasaray ikinci yarıya ise çok hızlı başladı. Aslan 52. dakikada Nabil Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği golle skoru 4-2 yaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

#Lille #Roland Sallai #Barış Alper #UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması #Aleksey Batrakov #Galatasaray #TRT Spor #Fransa
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Aslan Fransızlara patladı!
Aslan Fransızlara patladı!
Guendouzi'ye sert eleştiri: Fenerbahçe'yi batırdı!
Sonraki Haber
Guendouzi'ye sert eleştiri: Fenerbahçe'yi batırdı!