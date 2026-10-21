Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Lille deplasmanına konuk oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 6 gol birden çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanına konuk oldu. Temsilcimiz maçın henüz 2. dakikasında Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçti. Lille ise Galatasaray'ın golünden 5 dakika sonra Soriba Diaoune'nun attığı golle maça dengeyi getirdi.

Müsabakanın 39. dakikasında Lille, Soriba Diaoune ile 2-1 öne geçse de Cimbom bu gole 44. dakikada Aleksey Batrakov ile yanıt verdi.

Galatasaray ikinci yarıya ise çok hızlı başladı. Aslan 52. dakikada Nabil Bentaleb'in kendi kalesine attığı gol ve 61. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği golle skoru 4-2 yaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOOOLLL! Barış Alper nefis vücut çalımıyla atağa çıkardı, boşta kalan topu Yunus Akgün ağlara gönderdi! #UCL l Temsilcimiz Galatasaray maça golle başladı! https://t.co/er642GoLPL — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

Lille, Soriba Diaoune'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/UHrfd867uk — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

Lille, Soriba Diaoune'un golüyle 2-1 öne geçti. https://t.co/2LrUoNvno1 — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

GOOOLLL! Roland Sallai ortaladı, Aleksey Batrakov skora denge getirdi! Temsilcimiz, beraberliği yakaladı! https://t.co/uuUg6Od1VY — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026

GOOOLLL! Temsilcimiz Galatasaray duran topla tekrar üstünlüğü yakaladı! #UCL l Lucas Torreira şık kafa vuruşuyla skoru değiştirdi! https://t.co/0Cu5O0agsn — TRT Spor (@trtspor) October 21, 2026