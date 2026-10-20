Lille’in stoperi Alexsandro: Osimhenle aramızda savaş gibi olacak

Lille’in Brezilyalı stoperi Alexsandro, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Victor Osimhen ile yaşayacağı mücadeleyi “savaş” olarak nitelendiren deneyimli savunmacı, sarı-kırmızılıların hücum gücüne dikkat çekerken Berke Özer’in performansını da övdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Lille'de Brezilyalı stoper Alexsandro, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen ile karşı karşıya gelecek olmasına değinen Alexsandro, zorlu bir mücadele beklediğini belirterek, "Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN'E KARŞI ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Victor Osimhen ile karşılaşacak olması hakkında konuşan Brezilyalı savunmacı, Galatasaray'ın hücum gücüne dikkat çekti. Alexsandro, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında." dedi.

Galatasaray'ın tehlikeli bir takım olduğunu vurgulayan savunmacı, "Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz. Performanslarından haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım. Bu tehlikeye birlikte oynarsak karşı çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

BERKE ÖZER'E ÖVGÜ

Lille'in Brezilyalı stoperi, Galatasaray'ın kalecisi Berke Özer'in performansıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Farklı bir ülkede futbol oynamanın zorluklarına değinen Alexsandro, milli kalecinin gelişimine dikkat çekti.

Alexsandro, "Farklı bir ülkede herkes zorlanır. Berke için de durum farklı olmadı. Benim için de öyleydi. Berke şu anda çok formda. Geldiğinden beri çok gelişim gösterdi. Bize de çok yardımcı olan birisi." ifadelerini kullandı.

"SAHALARA DÖNMEK ÇOK İYİ HİSSETTİRİYOR"

Sakatlık sürecinin ardından sahalara dönmesi hakkında da konuşan Alexsandro, bu sezon iyi bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Brezilyalı futbolcu, "Sahalara geri döndüm. Bu çok iyi hissettiriyor. Geçen seneki sakatlığım farklıydı. Çok fazla maça çıkamamıştım. İyi bir gelişim gösteriyorum bu sezon, aynı şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda büyük bir katkısı var." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Şampiyonlar Ligi ile Fransa Ligue 1 arasındaki farklara da değinen Alexsandro, Avrupa'nın en üst düzey organizasyonunda küçük detayların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Brezilyalı stoper, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Ligue 1'de oynamaktan farklı. Oynanan oyunların türü farklı, takımlar farklı. Bu da Şampiyonlar Ligi'ni daha zor yapıyor. Küçük detaylara da dikkat etmek gerekiyor. Ligue 1'deki gibi güçlü kalmamız gereken maçlar oluyor. Tabii ki tek dileğimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçları kazanmak." şeklinde konuştu.

Alexsandro, takım arkadaşı Nathan Ngoy hakkında ise "Nathan çok iyi bir oyuncu. Onun oyun şekli bana göre farklı. Nathan Ngoy çok güçlü bir oyuncu ve sürekli iyiye gidiyor. Onunla çalışmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.