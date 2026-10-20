Davide Ancelotti’den Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklama! “Özgüvenli olmak ve Galatasaray’ı yenmek istiyoruz”

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Galatasaray karşılaşması öncesinde takımının hedefini açıkladı. Eksiklere rağmen galibiyete inandığını belirten Ancelotti, sarı-kırmızılıların hücum gücüne karşı oyun planlarını anlatırken Berke Özer hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanlarının geldiğini belirten İtalyan teknik adam, sarı-kırmızılılara karşı rekabetçi bir oyun ortaya koyarak üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

"ARTIK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PUAN ALMA ZAMANI"

Galatasaray maçı öncesinde kendisini nasıl hissettiği sorulan Ancelotti, olumlu duygular taşıdığını belirterek, "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi, puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek." ifadelerini kullandı.

Oyuncularından yüksek konsantrasyon beklediğini vurgulayan Ancelotti, karşılaşmanın atmosferine de dikkat çekti. İtalyan teknik adam, "Galatasaray maçıyla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istiyorum. Konsantre olmalarını istiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, mükemmel bir ambiyansta oynayacağız. Betis maçı da aynı şekildeydi, kaybetmemize rağmen. Evde oynamamız bir avantaj, taraftarlarımız yanımızda olacak ve bizi destekleyecek." dedi.

GİROUD HARİCİNDE HÜCUM SEÇENEKLERİ VAR

Lille'in hücum hattındaki alternatifler hakkında da konuşan Ancelotti, Olivier Giroud'nun takım için önemini vurguladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Giroud'ya dikkat ediyorum, takımdaki herkesin ona ihtiyacı var. Giroud haricinde de seçeneklerimiz var. Gaetan Perrin var. Herkesin ismini tek tek söylemeyeceğim. Giroud haricinde seçeneklerimiz var." şeklinde konuştu.

Takımının oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ancelotti, Galatasaray karşısında dengeli, dinamik ve yaratıcı bir futbol sergilemek istediklerini belirtti. Tiago Santos'un yokluğuna da değinen genç teknik adam, "Takımın dengeli oynamasını hedefliyoruz. Birlikte oynamak istiyoruz. Yaratıcı anlarımız olmasını istiyoruz. Bütün oyuncuların bunu paylaşması gerekiyor. Galatasaray'a karşı da dinamizm ve yaratıcılık göstermemiz gerek. Hareketli olmaları gerek. Çok önemli bir oyuncumu kaybettim, Tiago Santos. Onsuz yeni bir 11 kurmam gerekecek." ifadelerini kullandı.

"EKSİK VARSA ÇÖZÜM DE VARDIR"

Takımdaki sakatlıklar ve eksikler nedeniyle nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği sorulan Ancelotti, kadro sorunlarına rağmen galibiyete inandığını dile getirdi.

İtalyan teknik adam, "Kadromda sakatlar, eksikler var ama çözüm bulamayacağımız anlamına gelmiyor bu. Eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık, özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Tabii negatif şeyler de var, bunlarla da başa çıkmalıyız ve güçlü kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

BERKE ÖZER'E GÜVENİ TAM

Galatasaray karşısında kaleyi koruması beklenen Berke Özer'in performansı hakkında da konuşan Ancelotti, milli kaleciye güvendiğini belirtti.

Ancelotti, "Berke, 1 numaralı oyuncumuz. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. İki sezondur bizimle oynuyor, süreklilik içinde oynayan bir oyuncu. Takım arkadaşlarının güveni var, ben de çok güveniyorum. Hazır olacak Galatasaray'a karşı, oynayacak. Her zaman bu seviyesinde kalmasını diliyoruz. Sonraki maçlarda da güvendiğim çok önemli bir oyuncu Berke." dedi.

GALATASARAY'IN HÜCUM GÜCÜNE KARŞI PLANINI ANLATTI

Galatasaray'ın hücum oyununa karşı nasıl bir strateji izleyecekleri sorusunu da yanıtlayan Ancelotti, orta saha dengesinin ve doğru pozisyon almanın önemine dikkat çekti.

Lille'in oyun planını anlatan genç teknik adam, "Biraz pozisyonel bir oyun oynuyoruz. Orta sahamız güçlü olmalı. Biraz pozisyonel bir hücum oynamalıyız. Savunmada da öyle. Bazen içeriden bazen geniş hareket etmemiz gereken anlar olacak maçta. Öncelikle takımın dengesi, olumlu yaklaşımı önemli." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK OLAYLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Galatasaray maçı öncesinde Lille'de yaşanan güvenlik olayları hakkında da konuşan Davide Ancelotti, yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Güvenlikle ilgili endişelerin sorulması üzerine Ancelotti, "Haberim var, olayları gördüm. Mağazaların yağmalandığını gördüm. Çok üzücü bir durum. Bir çözüm bulunması gerekiyor. Lille şehrinin sakinleri için gerçekten üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.