Galatasaray’da yıldız isimler beklentilerin uzağında kaldı. İlkay, Leao, Batrakov, Barış Alper, Yunus, Sane ve Deniz Gül, çıktıkları maçlarda kendilerinden beklenen gol katkısını veremedi. İşte o çarpıcı istatistik...

Galatasaray'ın yıldız isimleri beklentilerin altında kaldı. Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımın önemli oyuncularından İlkay, Batrakov, Leao, Barış, Yunus, Sane ve Deniz Gül çıktıkları karşılaşmalarda toplam 4 gol kaydedebildi. İlkay bu sezon forma giydiği 3 maçta skor üretemedi. Yeni transferlerden Rafael Leao 10 maçta gol atamazken 1 asiste imza attı. Bir diğer yeni transfer Batrakov ise 8 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Barış Alper Yılmaz ise 10 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Yunus Akgün ise 10 maçta1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Leroy Sane de çıktığı 10 maçta skor katkısında bulunamadı. Gençlerbirliği maçında galibiyeti getiren isim olan Deniz Gül'ün de 10 maçta 1 golü bulunuyor.



DERBİYE YETİŞMESİ ZOR



Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafa Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Lille maçında forma giyemeyecek Leao'nun Fenerbahçe derbisinde de oynaması zor.