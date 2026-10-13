Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde VAR kararıyla kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın pozisyonu da kayıtlarda yer aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)