UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona’yı konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahası Lucas Torreira, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında sakatlandı ve 81. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlandı. Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.