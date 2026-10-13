CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! Barcelona maçına devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona’yı konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldız orta sahası Lucas Torreira, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! Barcelona maçına devam edemedi

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında sakatlandı ve 81. dakikada yerini Renato Nhaga'ya bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele ederken, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlandı. Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi. Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.

Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! Barcelona maçına devam edemedi - 1

#Renato Nhaga #Barcelona #Lucas Torreira #UEFA Şampiyonlar Ligi #Galatasaray
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
G.Saray evinde Barcelona'ya mağlup!
G.Saray evinde Barcelona'ya mağlup!
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı!
Sonraki Haber
G.Saray'ın golü VAR'a takıldı!