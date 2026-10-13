UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Taraftarımız harikaydı ve bununla birlikte 1-0 öne geçtik. İkiyi attık ama ofsayttan döndü, izleyemedim o pozisyonu. Taraftarımızla baskıyı hissettirip 2-0'ı bulmuştuk, maç istediğimiz gibi gidiyordu. 40-45 arası gol yedik şansa önünde kaldı. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi. Barcelona dünyanın en formda takımı. Onlara zorluk çıkartmak istedik. 2-0'ı bulsak maç bizim elimizde olurdu. Bulamadık, maç döndü. Kafamızı kaldıracağız."