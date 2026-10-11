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Galatasaray - Barcelona maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray - Barcelona maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü sahasında Barcelona'yı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

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