Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan ayrılık iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden İlkay Gündoğan, hakkındaki transfer söylentileri hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, "Bu söylentiler doğru değil. Kış transfer döneminden sonra da burada olmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.