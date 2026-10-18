UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Lille'den Berke Özer hakkında sakatlık açıklaması geldi. Teknik direktör Davide Ancelotti, milli kalecinin sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 3. hafta maçında Lille ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıları ağırlayacak olan Ligue 1 ekibinde mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar dikkat çekiyor. Özellikle Ayase Ueda'dan mahrum kalacak olması nedeniyle hücum hattında güç kaybı yaşaması beklenen Lille, Berke Özer'in Brest maçında forma giymemesinin ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, yetenekli eldivenin Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle Brest maçında forma giymediğini açıklarken Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceğini şu sözlerle duyurdu...

"YETİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Berke Özer, Arsenal maçında aldığı darbe sebebiyle ligde Brest maçında forma giyemedi. Ancak Galatasaray maçına yetişeceğini düşünüyorum."