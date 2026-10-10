Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE ULAŞACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

"Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bu amaçla şampiyon olan kadroyu kurarak takımımızı kurduk. Üzerine yeni transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Ben koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

"NBA EUROPE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"NBA Europe ile ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içerisinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız, erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır.

ASLANTEPE PROJESİ HAKKINDA



"Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 63 MİLYON EURO ELDE ETTİK"

"Stadımızda yaptığımız yeniliklerle, hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi artırdık. Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."

"YENİ YAYIN İHALESİ HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR"

"Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve TFF tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak, başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yapılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum."

"CEFERIN TEŞEKKÜR ETTİ"

"UEFA Başkanı Sayın Ceferin'le görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi; Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi."