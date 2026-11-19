Galatasaray için flaş transfer iddiası! Kulübüyle anlaşma sağlayamazsa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayamadığı takdirde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağını öne sürdü. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)