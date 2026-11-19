Galatasaray için flaş transfer iddiası! Kulübüyle anlaşma sağlayamazsa...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayamadığı takdirde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağını öne sürdü. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşme yenilemesi konusu kulislerde konuşulmaya başlandı.
Milli yıldızımız önceliğini Inter'e vermek istiyor; çünkü Inter'de kendisini çok iyi hissediyor ve halihazırda sezon başına 6,5 milyon euro gibi hatırı sayılır bir ücret kazanıyor.
Önümüzdeki 8 Şubat'ta 33 yaşına girecek olan yıldız futbolcu için en azından bu yaşta daha iyi bir teklif bulmak zor. Ancak milli yıldızın beklentisi, maaşında çok fazla kesintiye gidilmemesi yönünde.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Kulüpteki diğer oyuncularda olduğu gibi sözleşme uzatma konusunda ön temaslar bulunsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.
TuttoMercato'nun haberine göre Inter'in düşüncesi; sezon başına 5 milyon euro garanti ücret ve büyük bir bölümü 6,5 milyon euro seviyesine ulaşmasını sağlayacak bonuslardan oluşan bir sözleşme teklif etmek.
Söz konusu bu bonusların; maç sayısına ve kazanılan galibiyetlere dayalı olarak hem takım hem de bireysel performansa göre şekilleneceği belirtiliyor.
INTER DIŞINDA DÖRT TAKIM PEŞİNDE
Inter'in 30 yaş üstü neredeyse tüm oyuncuların maaşlarını düşürme politikası nedeniyle anlaşma sağlanamaması durumunda, Çalhanoğlu'nu yakından takip eden birkaç kulüp bulunuyor.
Bu kulüplerin başında, en azından maaş konusunda gerçekten çok ciddi rakamlar önerebilecek olan Galatasaray geliyor.
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaşma sağlayamaması halinde Galatasaray devreye girecek ve daha yüksek bir teklif yapacak.
Sadece Galatasaray da değil; Juventus'un da iki oyuncu arasındaki farklar saklı kalmak kaydıyla bir nevi "Pirlo operasyonu" benzeri bir hamleyle milli yıldızı kadrosuna katmaya hazır olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Como ve Tottenham da ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Özetle Hakan Çalhanoğlu külüpler devrede ancak milli yıldız önceliğini Inter'e vermiş durumda.