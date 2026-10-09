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Galatasaray'da İrfan Saraloğlu Kasımpaşa maçı öncesi konuştu: Bu maçtan beklentimiz yüksek!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, karşılaşma öncesi konuştu.

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Galatasaray'da İrfan Saraloğlu Kasımpaşa maçı öncesi konuştu: Bu maçtan beklentimiz yüksek!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Saraloğlu, "Çok uzun bir ara oldu, ilk defa bu kadar bir ara yaşadık. En iyi şekilde değerlendirdik bu arayı. Uzun ve iyi çalışma periyodu yakaladık, hazırlık maçı oynadık. Lehimize geçer diye düşünüyorum. Bu maçtan beklentilerimiz yüksek. Yine yoğun bir tempoya gireceğiz. Maksimum puanları almak istiyoruz, hedefimiz bu ama öncelikle Kasımpaşa ile maçımız var. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Zemin hakkında daha oyuncularla konuşmadım, ben gezdim güzel. Önemli olan futbolcularımızın saha içerisindeki rahatlığı. Maçın sonunda daha net bir şey söyleyebiliriz. Maçtan sonra konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

#Kasımpaşa #Galatasaray #Trendyol Süper Lig
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