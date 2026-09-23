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Galatasaray'da 79 milyon Euro'luk hayal kırıklığı!

Galatasaray’ın yeni transferleri ligin ilk 6 haftasında bekleneni veremedi. 79 milyon Euro'ya mal olan transferler sarı-kırmızıllara yeterli katkıyı sağlayamadı. İşte o istatistik...(GS spor haberi)

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Galatasaray'da 79 milyon Euro'luk hayal kırıklığı!

Transfer döneminde geç kaldığı için eleştirilen G.Saray, 5 önemli ismi kadrosuna katarak yaz dönemini tamamlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre, büyük umutlarla takıma katılan isimler, ilk 6 haftalık süreçte beklenen katkıyı veremedi. Bu süreçte Süper Lig'de 6 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, 1 kez de Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldı. İcardi, Boey, Asprilla, Noa Lang, Ahmed Kutucu ile yollarını ayıran Aslan, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

SADECE ALEKSEY BATRAKOV

Ancak bu 5 futbolcu beklenen katkıyı vermedi. Sadece Aleksey Batrakov 1 asist yaparken, kalan isimler suskun aldı. Kocaelispor maçında Abdülkerim Bardakcı'nın ceza alanı dışından attığı golde pası veren isim olan Rus futbolcu dışında yeniler bir katkı veremedi. Ugochukwu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü. 79 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle verilecek aradan sonra yeni transferlerinden maksimum katkıyı almaya çalışacak.

#Süper Lig #Rafael Leao #Ahmed Kutucu #Noa Lang #G Saray
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