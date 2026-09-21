İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

Sporting ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası Galatasaray'da yönetimin Okan Buruk'la ilgili rahatsızlıkları gündeme geldi. Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı yönetimin, deneyimli teknik adamla ilgili şikayetlerini Sabah Spor'da duyurdu.