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İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

Sporting ve Trabzonspor mağlubiyetleri sonrası Galatasaray'da yönetimin Okan Buruk'la ilgili rahatsızlıkları gündeme geldi. Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı yönetimin, deneyimli teknik adamla ilgili şikayetlerini Sabah Spor'da duyurdu.

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İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

LEVENT TÜZEMEN-PRENSLERİNDEN VAZGEÇMELİ

Sporting deplasmanında alınan farklı yenilginin şoku atlatılmadan Trabzonspor karşısındaki 4-0'lık mağlubiyet yönetimde de dalgalanmalara neden oldu.

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İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

Teknik direktör Okan Buruk'a yönelik bazı yöneticilerin maçın ardından aralarındaki şu sözleri ise dikkat çekici:

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..."

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar."

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz."

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Trabzonspor'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi! Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı."

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir."

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?"

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Lemina-Osimhen-Singo yoksa ve koyduğun adamlar yerlerini dolduramıyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli."

İşte Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'tan şikayetleri! Madde madde açıkladı

"Her maçta kart görmeyi bırakmalı."

#Sporting #Trabzonspor #Levent Tüzemen #Okan Buruk #Galatasaray
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