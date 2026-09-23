Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Ara transferde orta sahaya bir ekleme yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında Juventus'tan ayrılması gündemde olan Hollandalı yıldız Teun Koopmeiners iin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...(GS spor haberi)