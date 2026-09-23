CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Ara transferde orta sahaya bir ekleme yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında Juventus'tan ayrılması gündemde olan Hollandalı yıldız Teun Koopmeiners iin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da ara transfer dönemi için orta saha transferi ön plana çıkmış durumda.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Burnley'den kiralanan Ugochukwu'dan beklenen verimi alamayan ve opsiyonu kullanmayı düşünmeyen sarı- kırmızılılar, Real Madrid'in dünya yıldızı Camavinga için de şartlarını zorluyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Bu transferin ocak ayında gerçekleşmeme ihtimalini düşünen yönetim, geçen sezon da birçok kez transfer gündemine gelen Juventus'un 28 yaşındaki orta sahası Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

THURAM GELİNCE GİDECEK
Lemina'nın sık sık sakatlanması, İlkay Gündoğan'dan verim alınamaması ve Sara'nın da beklenen seviyenin uzağında kalması nedeniyle orta sahaya doğrudan kadroya girecek bir isim bakılıyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Geçen sezon oynanan G.Saray-Juventus eşleşmesinde toplamda 2 gol atan ve 1 de asist yapan Hollandalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Diz ameliyatı olan ve sahalara dönüşü aralık-ocak ayını bulacak olan Khephren Thuram da iyileştikten sonra Koopmeiners gözden çıkartılacak.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

OPSİYONLU TEKLİF
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar ilk olarak kiralama yoluna gitmek istiyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Koopmeiners'i satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Cimbom, sergileyeceği performansa göre değerlendirmek istiyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

İtalyan ekibi bu konuda ikna edilemezse şarta bağlı opsiyon teklif edilecek.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Juventus'ta gözden çıkartılan Hollandalı oyuncu için yüksek bir beklenti bulunmuyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Bu sezon Serie A'da 5 maçta sadece 131 dakika süre alabilen Koopmeiners, hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray'a Hollandalı maestro! Yapılacak teklif ortaya çıktı

Üstelik Galatasaray'ın da bir dönem çok ilgilendiği Khephren Thuram'ın sakatlığı bulunmasına karşın kendisine fazla yer açamayan Hollandalı oyuncu gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Galatasaray'da 79 milyon Euro'luk hayal kırıklığı!
Sonraki Haber
Galatasaray'da 79 milyon Euro'luk hayal kırıklığı!