Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Novatus Miroshi ve 65. dakikada Juan'dan geldi.

Bu galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Göztepe ile 3 haftanın sonunda 1 puanda kaldı.

4. haftada Galatasaray, Başakşehir FK deplasmanına konuk olurken Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Sara'nın ceza yayı sol çaprazından vuruşunda, top az farkla uzak direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada Sallai'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

50. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



51. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda Gugeshashvili uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshashvili bir kez daha uzandı ve top kornere çıktı.



54. dakikada Batrakov'un pasında Osimhen, ceza yayı üzerinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Sara'nın önüne bıraktı. Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-1



59. dakikada sol taraftan Sara'nın yerden içeri çevirdiği topu kaleci Gugeshashvili sektirdi. Dönen topta Batrakov pasını Jakobs'a bıraktı. Bu oyuncunun pasında savunmadan seken top Osimhen'in önünde kalırken, Richard Akonnor'un müdahalesiyle Osimhen yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından VAR'ın uyarısıyla kenarda pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.



63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1



65. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan uzun kullandığı taç atışında, ön direkte Andre Henrique'nin kafayla arkaya aşırdığı top Barış Alper Yılmaz'a çarpıp sağ çaprazda Juan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2



67. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Osimhen'in ofsaytta olduğunun tespit edilmesi üzerine hakem Mehmet Türkmen golü iptal etti.



90+4. dakikada Singo'nun pasında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili meşin yuvarlağı kurtardı.