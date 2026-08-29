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Galatasaray'da yıldız isim sahaya çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte maç kadrosunda yer almasına rağmen yıldız isim sahaya çıkamadı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yıldız isim sahaya çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde esame listesinde yer alan Uğurcan Çakır son dakika değişikliğe ile maça çıkamadı. Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmada kalesini Jankat Yılmaz koruyor.

Uğurcan'ın ısınma esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle ilk 11'den çıkarıldığı aktarıldı.

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Uğurcan Çakır #Göztepe
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