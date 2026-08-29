Galatasaray'da yıldız isim sahaya çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte maç kadrosunda yer almasına rağmen yıldız isim sahaya çıkamadı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde esame listesinde yer alan Uğurcan Çakır son dakika değişikliğe ile maça çıkamadı. Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmada kalesini Jankat Yılmaz koruyor.
Uğurcan'ın ısınma esnasında ağrı hissetmesi sebebiyle ilk 11'den çıkarıldığı aktarıldı.