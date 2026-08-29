Gole ofsayt engeli! İşte Galatasaray-Göztepe maçındaki pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galataasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın 67. dakikasında Victor Osimhen'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın 67. dakikasında ev sahibi ekibin Victor Osimhen ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.
İŞTE O POZİSYON
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Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.