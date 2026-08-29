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Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İşte mücadeleden kareler...

Giriş Tarihi:
Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) 1
Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) 2
Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) 3
Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) 4
Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) 5
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Galatasaray 2-2 Arca Çorum FK | MAÇTAN KARELER