A Spor Galatasaray Galerileri Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) Galatasaray 3-2 Göztepe (MAÇTAN KARELER) Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. İşte mücadeleden kareler... Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2026 23:35 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR