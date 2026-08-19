Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen Boşnak golcü Ermedin Demirovic için Alman ekibine resmi teklif yaptı. İşte önerilen rakam... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında RAMS Park'ta alınan Arca Çorum FK beraberliği sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.
Ezeli rakiplerine göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'nun ardından Aleksey Batrakov'u kadrosuna katıyor.
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Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu'nun ayrılıkları sonrası Victor Osimhen'e alternatif arayan Aslan, aradığı ismi Almanya'da buldu.
FORVETE DEMIROVIC
Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Stuttgart forması giyen Boşnak forvet Ermedin Demirovic için resmi teklif yaptı.
15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Sky DE muhabiri Patrick Berger'in paylaştığı habere göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki santrfor için Alman ekibine 15 milyon Euro teklif etti.
Ancak Stuttgart'ın 15 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.
Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 38 maçta 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Boşnak forvetin güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI
Ermedin Demirovic'in adı geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile de anılmış ancak sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcuyla ilgili çıkan transfer haberlerini yalanlamıştı.