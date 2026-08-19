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Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen Boşnak golcü Ermedin Demirovic için Alman ekibine resmi teklif yaptı. İşte önerilen rakam... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında RAMS Park'ta alınan Arca Çorum FK beraberliği sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Ezeli rakiplerine göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'nun ardından Aleksey Batrakov'u kadrosuna katıyor.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Cimbom, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu'nun ayrılıkları sonrası Victor Osimhen'e alternatif arayan Aslan, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

FORVETE DEMIROVIC

Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Stuttgart forması giyen Boşnak forvet Ermedin Demirovic için resmi teklif yaptı.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sky DE muhabiri Patrick Berger'in paylaştığı habere göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki santrfor için Alman ekibine 15 milyon Euro teklif etti.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Ancak Stuttgart'ın 15 milyon Euro'luk teklifi yetersiz bulduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 38 maçta 15 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Boşnak forvetin güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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