Galatasaray'dan Ermedin Demirovic hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Victor Osimhen'e alternatif olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Bundesliga'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Stuttgart forması giyen Boşnak golcü Ermedin Demirovic için Alman ekibine resmi teklif yaptı. İşte önerilen rakam... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)