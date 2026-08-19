TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Yeni sezon planlamalarını sürdüren ve Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan bir bomba daha geldi. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Kongolu yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri