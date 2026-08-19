TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor
Yeni sezon planlamalarını sürdüren ve Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan bir bomba daha geldi. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Kongolu yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ezeli rakiplerine göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaraylı taraftarlar, RAMS Park'ta Çorum ekibiyle oynanan mücadelede transferlerin geç kalması sebebiyle yönetime tepki gösterdi.
Arca Çorum FK beraberliği sonrası çalışmalarına hız veren yönetim, transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Aleksey Batrakov'da mutlu sona ulaştı.
Perşembe günü İstanbul'a gelecek olan Rus 10 numara, sağlık kontrolü ve resmi imza sonrası takıma katılacak.
Aleksey Batrakov transferini bitiren Galatasaray'dan orta sahaya bir hamle daha geldi.
ORTA SAHAYA NOAH SADIKI
İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Sunderland forması giyen Noah Sadiki ile ilgilendiğini yazdı.
Football Insider'a konuşan The Sun muhabiri Jo Aujla'ya göre Galatasaray, Kongolu orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı.
Geçen sezon Sunderland formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcunun durumunun yakından takip edildiği vurgulandı.
Sunderland'in Sadiki'den büyük bir kar elde etmeyi hedeflediği ve sarı-kırmızılılardan gelecek yüksek bir teklifin İngiliz ekibini ikna edebileceği yazıldı.
MANCHESTER UNITED DA İLGİLENİYOR
Haberde Noah Sadiki ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da ilgilendiği kaydedildi.