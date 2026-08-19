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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Yeni sezon planlamalarını sürdüren ve Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan bir bomba daha geldi. Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki Kongolu yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Ezeli rakiplerine göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Galatasaraylı taraftarlar, RAMS Park'ta Çorum ekibiyle oynanan mücadelede transferlerin geç kalması sebebiyle yönetime tepki gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Arca Çorum FK beraberliği sonrası çalışmalarına hız veren yönetim, transferi için bir süredir görüşmelerde bulunduğu Aleksey Batrakov'da mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Perşembe günü İstanbul'a gelecek olan Rus 10 numara, sağlık kontrolü ve resmi imza sonrası takıma katılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Aleksey Batrakov transferini bitiren Galatasaray'dan orta sahaya bir hamle daha geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

ORTA SAHAYA NOAH SADIKI

İngiliz basını, sarı-kırmızılıların Sunderland forması giyen Noah Sadiki ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Football Insider'a konuşan The Sun muhabiri Jo Aujla'ya göre Galatasaray, Kongolu orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Kongolu orta saha! Manchester United da istiyor

Geçen sezon Sunderland formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcunun durumunun yakından takip edildiği vurgulandı.

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