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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı kırmızılıların 45 milyon Euro'luk o yıldızın peşinde olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum Fk ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kadronun birçok bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken özellikle hücum hattına yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Okan Buruk'un ekibinde kanat bölgesi için de alternatifler değerlendiriliyor. Galatasaray yönetimi, hem tecrübesi hem de hücumdaki çok yönlülüğüyle dikkat çeken isimleri listesine almış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen oyunculardan biri de Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr oldu. Senegalli yıldız, Premier Lig deneyimi ve hücumdaki özellikleriyle öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Metz, Rennes, Watford ve Marseille gibi kulüplerde forma giydi. 2024 yılında Crystal Palace'a transfer olan Sarr, İngiliz ekibinin hücum hattında önemli oyuncularından biri haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Özellikle hızı ve bire birdeki etkinliğiyle tanınan Sarr, sağ ve sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Bu özelliği, Senegalli futbolcuyu Galatasaray açısından cazip bir alternatif haline getiriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Galatasaray'ın Sarr ilgisinde artık dikkat çeken bir aşamaya geçildi. Transfer piyasasının önde gelen isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığı son bilgiye göre sarı-kırmızılılar, Crystal Palace'ın kapısını resmen çaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

İtalyan gazeteciye göre Galatasaray, Ismaila Sarr için Crystal Palace'a resmi teklif gönderdi. Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcuyu kanat transferinde hedef olarak belirlediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Transferde oyuncu cephesinden de Galatasaray'ı ilgilendiren olumlu bir gelişme bulunuyor. Sarr'ın sarı-kırmızılılarla görüşmelere açık olduğu ancak transferin gerçekleşmesinin Crystal Palace'ın kararına bağlı olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Crystal Palace'ın ise güncel piyasa değei 45 milyon Euro olan Sarr'ı takımın kilit oyuncularından biri olarak gördüğü aktarıldı. İngiliz ekibinin bu nedenle Galatasaray'ın teklifine nasıl bir yanıt vereceği transferin kaderini belirleyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Galatasaray'ın resmi teklifinin ardından gözler Crystal Palace'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Sarr transferini sonuçlandırmak için nasıl bir yol izleyeceği ve İngiliz ekibinin vereceği karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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