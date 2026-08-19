TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 45 milyon Euro'luk yıldız! Ünlü gazeteci duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili bomba bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı kırmızılıların 45 milyon Euro'luk o yıldızın peşinde olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)