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Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Uzun bir süredir transferde sessiz kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin son haftalarına yaklaşılırken gaza basan sarı kırmızılılar, İngiliz yıldız Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom'un, 28 yaşındaki oyuncu için belirlediği transfer formülü de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Transferdeki büyük sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer operasyonuna dair flaş bir haber geldi.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

UEFA'ya kadroların verileceği 2 Eylül tarihine kadar en az 3 takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda Marcus Rashford sesleri yükseliyor.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, menajer George Gardi geçtiğimiz günlerde yöneticilerle yaptığı görüşmede İngiliz yıldızın transferiyle alakalı bir fırsat olabileceği iletti.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Bunun üzerine konuyu gündemine alan yönetim, Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Bu transferde tam yetki verilen Gardi'nin hem Rashford'un menajeriyle hem de Manchester United kulübü ile temasa geçtiği belirlendi.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

İngiliz basınına göre 1 hafta öncesine kadar takımda kalması beklenen Rashford'ta yeniden ayrılık ihtimali belirmiş durumda.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Galatasaray 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu öncelikle kiralık olarak kadroya katmak için girişimler yapacak.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

KARİYERİ DÜŞÜŞTE

Son dönemde ciddi bir düşüş içinde olan Rashford geçen sezon Barcelona'da kiralık forma giydi.

Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Ancak Katalan kulübü yıldız futbolcunun bonservisini almak istemedi.

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