Galatasaray'dan Marcus Rashford bombası! Transfer formülü ortaya çıktı

Uzun bir süredir transferde sessiz kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin son haftalarına yaklaşılırken gaza basan sarı kırmızılılar, İngiliz yıldız Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom'un, 28 yaşındaki oyuncu için belirlediği transfer formülü de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)