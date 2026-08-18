Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında aldığı Çorum FK beraberliği sonrası transferde vites artıran Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için yeniden harekete geçti. Bu doğrultuda Cimbom'un, Portekizli kanat için gözden çıkardığı dev ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)