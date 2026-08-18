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Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında aldığı Çorum FK beraberliği sonrası transferde vites artıran Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için yeniden harekete geçti. Bu doğrultuda Cimbom'un, Portekizli kanat için gözden çıkardığı dev ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Çorum beraberliği Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Gün geçtikçe artan tepkiler sonrasında başkan Dursun Özbek ve yönetimi transferde gaza basma kararı aldı.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Fotomaç'ın haberine göre, Erzurum maçına kadar Aleksey Batrakov'u açıklamayı hedefleyen yönetim, asıl bombasını ise Rafael Leao ile patlatmak istiyor.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Sarı-kırmızılıların transfer komitesi, bu hafta içinde İtalya'ya çıkarma yapacak ve Milan'la tekrar masaya oturacak. İtalyan ekibine Portekizli yıldız için 40 milyon euro önerilecek.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

ARTIK SICAK BAKIYOR
Galatasaray, bu teklifle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Ayrıca Portekizli oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Gelen bilgilere göre; daha önce sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakmayan Leao, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olamayınca; karar değiştirdi ve yeşil ışık yaktı.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Sarı-kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaşması halinde 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Leao'ya da 10 milyon euro bandında bir maaş verilecek.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

SAKATLIK YAŞADI
Leao, sezon öncesi hazırlıklarında uyluk bölgesinden sakatlık yaşadı ve tahmini olarak 24 Ağustos'ta sahalara geri dönecek.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

Sarı-kırmızılıların sağlık heyeti de oyuncunun raporlarını inceleyecek.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

BARIŞ SAĞA GEÇECEK
Galatasaray, Rafael Leao transferini gerçekleştirebilirse; kadroda da bir takım oyuncuların yerleri değişecek. Leao, asıl mevkii olan sol kanatta görev yapacak. Solda oynayan Barış Alper Yılmaz, sağ kanada geçecek. Sağ kanattaki Leroy Sane de 10 numarada konumlanacak.

Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif

ALTERNATİF LANG
Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao transferini gerçekleştiremezse geçen sezonun devre arasında kiralan Noa Lang için tekrar harekete geçecek. Lang, sarı-kırmızılılara haber yollamıştı. Yönetim Hollandalı oyuncuyu alternatif olarak düşünüyor.

#İtalya #Dursun Özbek #Avrupa #Trendyol Süper Lig #Çorum
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