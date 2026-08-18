Galatasaray Rafael Leao'dan vazgeçmiyor! İşte yapılacak yeni teklif
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında aldığı Çorum FK beraberliği sonrası transferde vites artıran Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için yeniden harekete geçti. Bu doğrultuda Cimbom'un, Portekizli kanat için gözden çıkardığı dev ücret belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Çorum beraberliği Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Gün geçtikçe artan tepkiler sonrasında başkan Dursun Özbek ve yönetimi transferde gaza basma kararı aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, Erzurum maçına kadar Aleksey Batrakov'u açıklamayı hedefleyen yönetim, asıl bombasını ise Rafael Leao ile patlatmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların transfer komitesi, bu hafta içinde İtalya'ya çıkarma yapacak ve Milan'la tekrar masaya oturacak. İtalyan ekibine Portekizli yıldız için 40 milyon euro önerilecek.
ARTIK SICAK BAKIYOR Galatasaray, bu teklifle Milan'ı ikna etmeye çalışacak. Ayrıca Portekizli oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirilecek.
Gelen bilgilere göre; daha önce sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakmayan Leao, Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olamayınca; karar değiştirdi ve yeşil ışık yaktı.
Sarı-kırmızılılar, bu transferde mutlu sona ulaşması halinde 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Leao'ya da 10 milyon euro bandında bir maaş verilecek.
SAKATLIK YAŞADI Leao, sezon öncesi hazırlıklarında uyluk bölgesinden sakatlık yaşadı ve tahmini olarak 24 Ağustos'ta sahalara geri dönecek.
Sarı-kırmızılıların sağlık heyeti de oyuncunun raporlarını inceleyecek.
BARIŞ SAĞA GEÇECEK Galatasaray, Rafael Leao transferini gerçekleştirebilirse; kadroda da bir takım oyuncuların yerleri değişecek. Leao, asıl mevkii olan sol kanatta görev yapacak. Solda oynayan Barış Alper Yılmaz, sağ kanada geçecek. Sağ kanattaki Leroy Sane de 10 numarada konumlanacak.
ALTERNATİF LANG Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao transferini gerçekleştiremezse geçen sezonun devre arasında kiralan Noa Lang için tekrar harekete geçecek. Lang, sarı-kırmızılılara haber yollamıştı. Yönetim Hollandalı oyuncuyu alternatif olarak düşünüyor.