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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz hamleler geldi. Forvet hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, 2 ismi birden kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom'un bu hamlesi ise Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. İşte yönetimin peşinde olduğu 2 yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Forvet transferi için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Cimbom, Mauro Icardi, takımdan ayrıldıktan sonra arayışlarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Aslan aynı zamanda Bayer Leverkusen'de top koşturan Çek golcü Patrik Schick için masada.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Geçmişte Trabzonspor'da forma giyen Sörloth'un 10-12 milyon Euro'luk yıllık maaş karşılığında Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Takvim'in haberine göre, Schick'in de Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılıların iki golcüyle birlikte iş zamanlı olarak görüşmelerde bulunması kafaları karıştırdı. Akıllara, "Acaba Victor Osimhen ile yollar ayrılıyor mu?' soruları geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Bilindiği gibi Osimhen ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve Avrupa'nın önemli kulüpleri transfer yarışına girmişti. Ancak Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldız golcü için gelen teklifleri geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

SICAK BAKIYOR

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Alexander Sörloth'un Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

44

Atletico Madrid kariyerinde 107 karşılaşmada boy gösteren Norveçli usta gülcü Alexander Sörloth, 44 kez fileleri havalandırdı. 3 kez de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

171 MAÇ 90 GOL

Bundesliga'da 171 maça çıkan Çek forvet Patrik Schick, 90 kez fileleri havalandırırken 16 da asiste imza attı. Toplamda 106 gole katkıda bulundu.

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