TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz hamleler geldi. Forvet hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, 2 ismi birden kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom'un bu hamlesi ise Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. İşte yönetimin peşinde olduğu 2 yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)