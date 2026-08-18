TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan çifte golcü atağı! Osimhen takımdan ayrılacak mı?
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz hamleler geldi. Forvet hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılılar, 2 ismi birden kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom'un bu hamlesi ise Victor Osimhen'in takımdan ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. İşte yönetimin peşinde olduğu 2 yıldız... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Forvet transferi için de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Cimbom, Mauro Icardi, takımdan ayrıldıktan sonra arayışlarına hız verdi.
Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Aslan aynı zamanda Bayer Leverkusen'de top koşturan Çek golcü Patrik Schick için masada.
Geçmişte Trabzonspor'da forma giyen Sörloth'un 10-12 milyon Euro'luk yıllık maaş karşılığında Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Takvim'in haberine göre, Schick'in de Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı bildirildi.
Sarı-kırmızılıların iki golcüyle birlikte iş zamanlı olarak görüşmelerde bulunması kafaları karıştırdı. Akıllara, "Acaba Victor Osimhen ile yollar ayrılıyor mu?' soruları geldi.
Bilindiği gibi Osimhen ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve Avrupa'nın önemli kulüpleri transfer yarışına girmişti. Ancak Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldız golcü için gelen teklifleri geri çevirdi.
SICAK BAKIYOR
Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Alexander Sörloth'un Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında.
44
Atletico Madrid kariyerinde 107 karşılaşmada boy gösteren Norveçli usta gülcü Alexander Sörloth, 44 kez fileleri havalandırdı. 3 kez de asist yaptı.
171 MAÇ 90 GOL
Bundesliga'da 171 maça çıkan Çek forvet Patrik Schick, 90 kez fileleri havalandırırken 16 da asiste imza attı. Toplamda 106 gole katkıda bulundu.