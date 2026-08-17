Osimhen'in yanına genç yıldız! Galatasaray'dan Ponomarenko için sürpriz hamle
Galatasaray, Victor Osimhen'in yanına genç ve gelecek vadeden bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Matviy Ponomarenko için dikkat çeken detaylar ortaya çıkarken, Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi de listenin önemli isimleri arasında yer alıyor.
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Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve Victor Osimhen'in yanına bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Matviy Ponomarenko'yu listede ön sıralarda tutuyor.
Fotomaç'ın haberine göre, Dinamo Kiev'de oynayan 20 yaşındaki forvetin, Süper Lig'de uygulanan 10+4'lük yabancı kuralında 23 yaş altı kontenjanına uyması bu transferi cazip kılıyor.
Ukraynalı yıldızın da 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Aslan'ın teklifine sıcak bakabileceği vurgulanıyor.
UZUN VADELİ SÖZLEŞME
Dinamo Kiev'le sözleşmesi 2031'de sona erecek Matviy Ponomarenko'nun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Ancak genç yıldız için Dinamo Kiev'in 25 ile 30 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılıların ayrıca Ponomarenko'nun potansiyeli ve yeteneğine güvenerek uzun vadeli bir sözleşme yapmak istediği vurgulandı. Cimbom'un Ukraynalı forvetin transferini geleceğe bir yatırım olarak gördüğü dile getirildi.
DİNAMO KİEV'DE YETİŞTİ
Matviy Ponomarenko, Ukrayna futbolunun ve Dinamo Kiev'in gelecek vaat eden yıldızları arasında gösteriliyor. Dinamo Kiev'in altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç forvet, yetenekli görüntüsüyle alkışları topladı. Genç isim, Dinamo Kiev'le 1 şampiyonluk ve lig kupası kazandı. Ukrayna Milli Takımı'nda da oynayan Ponomarenko, Avrupa futbolunda takip ediliyor.
HER YERDE GOL KRALI OLDU
Aslan'ın listesinde Matviy Ponomarenko, Dinamo Kiev'in altyapılarında ve Dinamo Kiev'in A takımında gol krallıkları kazandı.
2025-2026 sezonunda Ukrayna Premier Ligi'nde 13 golle zirveye çıkan Ponomarenko, 2023-2024'te de U19 Ukrayna Premier Lig'de 24 golle krallığa yükseldi. 20 yaşındaki yıldız, 2024-2025 sezonunda da UEFA Gençlik Ligi'nde 8 golle ilk sıraya çıktı.
TRESOLDİ DE LİSTEDE
Forvet transferinde genç yıldızlara yönelen Galatasaray, Club Brugge'den 21 yaşındaki Nicolo Tresoldi'yi de listesine dahil etti.
Kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan genç golcü için 30 milyon euro bonservis talep ediliyor. Almanya U21 Milli Takımı'nda yer alan Tresoldi'yi Avrupa'nın devleri de izliyor.