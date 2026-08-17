Osimhen'in yanına genç yıldız! Galatasaray'dan Ponomarenko için sürpriz hamle

Galatasaray, Victor Osimhen'in yanına genç ve gelecek vadeden bir golcü takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki Matviy Ponomarenko için dikkat çeken detaylar ortaya çıkarken, Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi de listenin önemli isimleri arasında yer alıyor.