Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Betis forması giyen Faslı yıldız Abdessamed Ezzalzouli'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Africafoot'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Real Betis forması giyen Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli'nin durumuyla ilgili bilgi aldı.