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Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Betis forması giyen Faslı yıldız Abdessamed Ezzalzouli'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Galatasaray, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Africafoot'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Real Betis forması giyen Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli'nin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için gerekli şartları öğrenmek amacıyla oyuncunun kulübüyle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Ezzalzouli, sarı-kırmızılıların hücum bölgesi için değerlendirdiği seçenekler arasına girdi.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Sol kanatta görev yapan Faslı futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabilmesiyle dikkat çekiyor. Galatasaray'ın aradığı çok yönlü hücum oyuncusu profiline uyan Ezzalzouli'nin performansı da transfer ihtimalini cazip hale getiriyor.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Ezzalzouli, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

BETİS'TE DİKKAT ÇEKEN SEZON

Abdessamad Ezzalzouli, 2025/26 sezonunda Real Betis formasıyla LaLiga'da etkili bir performans ortaya koydu. Faslı oyuncu, 29 lig karşılaşmasında görev yaparken bunların 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı ve toplam 2 bin 254 dakika süre aldı.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Ezzalzouli, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Gösterdiği performans, oyuncunun Avrupa piyasasındaki değerinin yükselmesini sağlarken farklı kulüplerin de dikkatini çekmesine yol açtı.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Galatasaray'ın oyuncuyla ilgili yaptığı araştırmanın ardından transferde nasıl bir yol izleneceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

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