Galatasaray'da Ez Abde sesleri! Afrika'dan flaş transfer iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Betis forması giyen Faslı yıldız Abdessamed Ezzalzouli'yi gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)