Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Arsenal'in yıldızları Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi almıştı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın iki yıldız hakkında verdiği karar transfer dedikodularıın alevlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray hareketli günlerden geçiyor.
Hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye yoğunlaşmıştı.
Cimbom, gündemine Arsenal'in 2 yıldızı Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi almıştı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester City ile oynanan ve Londra ekibinin 3-0 kazandığı Community Shield maçı kadrosuna iki yıldızı da dahil etmedi.
İki futbolcunun maç kadrosunda yer almaması transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Martinelli, Arsenal'in önemli hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekerken, Nwaneri ise genç yaşına rağmen gösterdiği performansla öne çıkıyor.
Brezilyalı kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili belirsizlik, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırmış durumda.
Nwaneri için de Arsenal'deki forma rekabeti ve düzenli oynama ihtimali geleceği açısından belirleyici olacak.
Galatasaray'ın iki oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.