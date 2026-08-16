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Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Arsenal'in yıldızları Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi almıştı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın iki yıldız hakkında verdiği karar transfer dedikodularıın alevlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray hareketli günlerden geçiyor.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

Hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye yoğunlaşmıştı.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

Cimbom, gündemine Arsenal'in 2 yıldızı Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi almıştı.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester City ile oynanan ve Londra ekibinin 3-0 kazandığı Community Shield maçı kadrosuna iki yıldızı da dahil etmedi.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

İki futbolcunun maç kadrosunda yer almaması transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Mikel Arteta'dan Galatasaray'ın hedefindeki 2 yıldız için flaş karar!

Martinelli, Arsenal'in önemli hücum oyuncularından biri olarak dikkat çekerken, Nwaneri ise genç yaşına rağmen gösterdiği performansla öne çıkıyor.

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