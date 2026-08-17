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Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sakin bir yaz transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar sadece Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, sarı-kırmızılıların mutlu sona ulaştığı transferi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 90. dakikada bulduğu golle 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Ligin ilk haftasında taraftarı önünde Arca Çorum FK karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da taraftarlar, yönetime transferler konusunda sert tepki gösterdi.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Taraftarlar, şu ana kadar sadece Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu transfer eden sarı-kırmızılı kurmayları istifaya davet etti.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray yönetimi, 2-2'lik Çorum beraberliği ve taraftarın tepkisinin ardından transferde gaza bastı.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Önceliği 10 numara transferine veren sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isimse Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov…

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

BATRAKOV'DA MUTLU SON

Cimbom, Rus yıldızın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferini bitirdiğini açıkladı.

SERHAN TÜRK: GALATASARAY BATRAKOV TRANSFERİNİ BİTİRDİ | İZLEYİN

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Spor Ajansı programında konuşan Türk, "Batrakov artık finalize edildi ve imza aşamasında. Ben bu transfer için artık "bitti" diyorum. Galatasaray'ın Batrakov'u bu hafta getirmesini bekliyorum. Bitti o transfer." ifadelerini kullandı.

Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro + bonuslar şeklinde ödeme yapması bekleniyor.

#Arca Çorum FK #Lokomotiv Moskova #Trendyol Süper Lig #Galatasaray
A Spor
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