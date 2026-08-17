Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sakin bir yaz transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar sadece Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, sarı-kırmızılıların mutlu sona ulaştığı transferi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)