Galatasaray o transferi bitirdi! İşte yıldız ismin İstanbul'a geliş tarihi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sakin bir yaz transfer dönemi geçiren ve şu ana kadar sadece Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, sarı-kırmızılıların mutlu sona ulaştığı transferi duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 90. dakikada bulduğu golle 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu.
Ligin ilk haftasında taraftarı önünde Arca Çorum FK karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da taraftarlar, yönetime transferler konusunda sert tepki gösterdi.
Taraftarlar, şu ana kadar sadece Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu transfer eden sarı-kırmızılı kurmayları istifaya davet etti.
Galatasaray yönetimi, 2-2'lik Çorum beraberliği ve taraftarın tepkisinin ardından transferde gaza bastı.
Önceliği 10 numara transferine veren sarı-kırmızılıların hedefindeki ilk isimse Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov…
BATRAKOV'DA MUTLU SON
Cimbom, Rus yıldızın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferini bitirdiğini açıkladı.
Spor Ajansı programında konuşan Türk, "Batrakov artık finalize edildi ve imza aşamasında. Ben bu transfer için artık "bitti" diyorum. Galatasaray'ın Batrakov'u bu hafta getirmesini bekliyorum. Bitti o transfer." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro + bonuslar şeklinde ödeme yapması bekleniyor.